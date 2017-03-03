Первым на снижение цен решился Ford



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Впервые после длительного периода подорожания автомобилей производители решились на снижение цен в России. В большинстве случаев скидка пока дается либо на отдельные модели, либо на запчасти. На массовую дисконтную кампанию решилась пока лишь Ford Sollers, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

С 3 марта Ford Sollers снижает цены на ряд моделей Ford в среднем на 5–7%. Так, например, Ford EcoSport подешевел на 50 тысяч рублей, Ford Explorer — на 100 тысяч рублей Цена на Ford Focus 2017 года снижена на 80 тысяч рублей, на эту же модель 2016 года — на 100 тысяч рублей.

В Ford Sollers объясняют снижение цен, в частности, ростом уровня локализации производства в России, в том числе сырья. В компании также отметили положительный эффект укрепления курса рубля. Кроме того, Ford продолжает оптимизацию персонала. По мнению специалистов отрасли, на фоне тенденции к восстановлению рынка Ford Sollers, видимо, решила изменить стратегию и выиграть за счет роста продаж, а не за счет маржинальности и удержания цены.

По данным «Автостата», в общей сложности во второй половине февраля цены изменились у 11 автокомпаний. Однако, в отличие от Ford, цены на модели других брендов в основном пока растут. Так, английская марка MINI подняла цену модели One в комплектации John Cooper Works на 1,2%, минимальная цена за Subaru XV (Hyper Edition) поднята на 13%, максимальная — на 3,4%. А вот японский бренд Nissan увеличил цену двух своих моделей – седана Almera 2017 года на 1,9 – 2,5% и кроссовера Qashqai - на 1,5 – 2,2%.

Напомним, ранее восстановление российского авторынка спрогнозировали эксперты PwC. По их оценке, В 2017 году ожидается рост рынка новых легковых автомобилей на 7%, а грузовых – на 5%, в количественном выражении. Этому поспособствуют уровень потребительской уверенности и цены на нефть.