В 2017 году продажи легковых автомобилей могут вырасти на 7%, коммерческих - на 5%

В 2017 году российский авторынок наконец вернется к росту, прогнозируют эксперты PwC. Надежды на восстановление связаны со стабилизацией национальной экономики, продлением традиционных программ господдержки, а также введением новых мер.

В 2016 году российский рынок снова продемонстрировал снижение продаж, негативная тенденция сохраняется четвертый год подряд. Однако по сравнению с 2015-м темпы падения замедлились: снижение продаж новых легковых автомобилей в количественном выражении составило 12% против 36%.

В рублевом выражении рынок остался практически на том же уровне (+0,1%), а в долларовом сократился на 9%. Лучше всего себя чувствовали российские автомобильные бренды и иномарки отечественной сборки. Продажи новых иномарок упали на 16% в рублях и на 24% в долларах.

У большинства автопроизводителей продажи снизились, но некоторые продемонстрировали прирост в отдельные месяцы. Среди лидеров по объему продаж лучшая динамика наблюдалась у LADA, Hyundai и Renault, декабрьские продажи которых увеличились на 18%, 12% и 17% соответственно.

Существенную поддержку рынку оказали меры государственного стимулирования спроса. Одной из наиболее востребованных является программа льготного автокредитования. По данным Минпромторга, в 2016 году в рамках программы было реализовано 324 тыс. легковых автомобилей — на 20% больше запланированного.

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На фоне невысоких продаж новых автомобилей продолжается рост спроса на подержанные «легковушки», чем и пользуются дилеры. По данным Автостата, объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 5,19 млн единиц (+6%).

Лидером по приросту продаж среди топ-20 брендов стал Lexus — его успех (рост почти на 20%) объясняется обновлением продуктовой линейки и развитием дилерской сети. Увеличение продаж китайского производителя Lifan обеспечила реализация финансовых программ и стимулирующих акций, которые позволили приобретать автомобили с максимальной выгодой, а также актуальный модельный ряд. Впрочем, его доля на рынке остается незначительной (1,3%).

При этом крупнейшими игроками на российском рынке легковых автомобилей являются LADA, KIA и Hyundai. Их доли увеличились с 17,6% до 19,7%, с 11% до 11,4% и с 10,8% до 11% соответственно. Сдали позиции Nissan, Chevrolet, Mazda, Audi и Datsun.

В 2017 г. ожидается рост рынка новых легковых автомобилей на 7% в количественном выражении. Одним из основных факторов стал прогноз цены на нефть. На развитие рынка также повлияет уровень потребительской уверенности. Индекс потребительской уверенности пока остается на достаточно низком уровне (–8% в 4 квартале 2016 года), но уже наблюдается положительная динамика. Реализация мер государственного стимулирования спроса в заявленном объеме тоже окажет существенную поддержку российскому авторынку.

Перечисленные факторы положительно влияют и на сегмент легких коммерческих автомобилей (полная масса до 3,5 тонн). Ожидается, что в 2017-м продажи LCV вырастут на 5% и достигнут 97 тыс. штук. Стимулировать спрос будут различные меры господдержки: обновление парков, льготное кредитование, промышленные субсидии, продолжение субсидирования закупки автомобилей для скорой и неотложной медицинской помощи.

Рынку грузовых автомобилей также прогнозируют рост на 5%. В прошлом году продажи увеличились на 4%, что связано с реализацией отложенного спроса и мерами господдержки. Однако рынок сдерживает ряд факторов, основной из них — рост расходов на транспортное обслуживание. Он включает ставки по кредитам, тарифы на КАСКО и ОСАГО, необходимость установки тахографов и датчиков «ЭРА-ГЛОНАСС», а также планируемое повышение тарифов по системе «Платон».