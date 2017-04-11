На конференции выступили основатели и владельцы крупных бизнесов





На конференции выступили основатели и владельцы крупных бизнесов, известные медиа-персоны: Оливер Хьюз (Тинькофф Банк), Ксения Собчак (L’Officiel Russia), Дмитрий Ловейко (Маша и Медведь), Саша Спилберг (ТОП-10 российского YouTube), Федор Овчинников (Додо Пицца), Борис Нуралиев (1С), Евгений Гаврилин (Boomstarter, Жизнь Би) и др.

В рамках мероприятия организатор – IT-компания amoCRM (облачная система для учета клиентов) – презентовала обновленную версию своей программы. Теперь у пользователей есть возможность общаться со своими клиентами во всех мессенджерах прямо в CRM-системе. Вторым важным нововведением стала интеграция amoCRM с Lifepay, которая позволит розничной торговле сделать клиентов постоянными. Внедрение «воронки покупателей» поможет компаниям не предугадывать возвращение клиента, а мотивировать его совершить новую покупку. Все главные изменения со сцены продемонстрировал Михаил Токовинин, сооснователь компании amoCRM.

Спикеры конференции рассказали посетителям мероприятия о реальных кейсах, с которыми им пришлось столкнуться при создании собственных бизнесов.

Оливер Хьюз рассказал зрителям о клиентском сервисе и о том, что в Тинькофф Банк стараются брать талантливых людей без опыта в банковском деле – это помогает внедрить новым сотрудникам «ДНК компании». Кроме того, в самом крупном онлайн-банке в мире считают, что между сотрудниками должно быть минимальное физическое и информационное расстояние. Это помогает коллегам слышать и понимать друг друга.

Ксения Собчак поделилась с залом своими знаниями в области продвижения бизнеса через соцсети. Спикер выделила важность понимания своей аудитории и каналов общения с ней, рассказала о новых подходах к аудитории разных поколений – X, Y и Z. Последние, родившиеся после 80-х и 2000-х, соответственно, ориентированы на digital-потребление.

Совладелец бренда «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко поделился с начинающими бизнесменами информацией о выходе на зарубежные рынки. Компании не потребуется охватить внимание всей аудитории, чтобы с ней захотели сотрудничать, достаточно получить 30% целевого трафика. Необходимо заниматься продвижением бренда, а не только продукта, поэтому «Маша и Медведь» сотрудничают с крупными компаниями, казалось бы, не имеющими отношения к анимации (Ferrero, Panini, Danone).

Саша Спилберг, самая просматриваемая женщина русскоязычного сегмента YouTube, рассказала аудитории мероприятия о продвижении брендов на этой платформе и поделилась личным опытом создания YouTube-проекта. Девушка уверена, что если бизнес будет игнорировать платформы, которыми часто пользуется современная молодежь – YouTube и Instagram, он просто рискует перестать существовать в ближайшие годы. Ведь новое поколение станет новыми покупателями, работниками и владельцами бизнеса.

Одним из главных спикеров amoCONF стал Федор Овчинников, основатель крупнейшей в России сети пиццерий «Додо Пицца». Он рассказал историю развития своего бренда и поддержал молодых бизнесменов своим примером. Доставка еды существовала до появления «Додо Пицца», но Федору Овчинникову удалось создать уникальную бизнес-модель: не ресторан с технологиями, а IT-компанию, занимающуюся продажей еды.

Основатель компании 1С, миллиардер Борис Нуралиев, поделился со зрителями полезным кейсом о выборе IT, о том, как создать партнерскую сеть и начать зарабатывать на партнерах. Спикер считает, что технологии сейчас нужны каждому: от инженера до гуманитария.

Сооснователь Boomstarter и бизнес-блогер канала Жизнь Би Евгений Гаврилин выступил на конференции с темой о саморазвитии бизнесмена как работника и как личности. В завершение спикер показал всему залу свой номер телефона и пообещал инвестиции тому, кто первым напишет СМС.

Специальным гостем конференции стала певица Ёлка. Артистка вживую исполнила свою песню «Все зависит от нас» и подарила заряд бодрости всему залу.