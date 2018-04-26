Социальная сеть Facebook выпустила рекламный ролик под названием Here Together

Социальная сеть Facebook выпустила рекламный ролик под названием Here Together, в котором пообещала, что после скандала с утечкой данных вернется к тому, что сделало ее хорошим средством общения.

В ролике говорится, что соцсеть решила вернуться обратно к «лучшей версии себя», вернуть прежнюю репутацию и доверие пользователей. Видео напоминает пользователям о том, зачем они завели свои страницы в социальной сети, и выражает сожаление из-за множества фейковых новостей, которые появляются в новостных лентах.

«Мы хотим сделать больше для вашей безопасности и защиты вашей конфиденциальности. Мы сможем вернуться к тому, что сделало Facebook хорошими средством общения», — говорится в ролике.

В компании пообещали, что теперь ситуация изменится, так как Facebook будет тщательнее следить за защитой конфиденциальности, чтобы пользователи могли сосредоточиться на самом важном — общении с друзьями.

Напомним, скандал с участием популярной социальной сети разразился в марте после того, как вскрылся факт сбора Cambridge Analytica личных данных более 50 миллионов пользователей. Информация позволяла разрабатывать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей, который облегчал рассылку пользователям политической рекламы.