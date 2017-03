100 идей: Технологии в маркетинге

28-28 апреля в Holiday Inn Suschevsky состоится Юбилейный Бизнес-Форум TOP Marketing! Уже 10 лет два раза в год маркетологи со всей России приезжают на Форум TOP Marketing. Цель Форума – получение от участия максимум знаний, поэтому теперь кроме выступлений с лучшими кейсами участники смогут сразу отработать полученные знания в Мастерских (короткие тренинги под руководством опытных экспертов).

Сократить штат в 2-7 раз в течение ближайших 5 лет планируют 42% директоров по маркетингу. И дело не в кризисе, а в неизбежном росте эффективности и новых IT-решениях, которые вытеснят многих. Востребованными останутся те, кто смогут придумывать яркие и прибыльные идеи и те, кто умеет выстраивать эффективные бизнес-процессы. Каждый грамотный маркетолог понимает: чтобы остаться в профессии, пришло время оперативно овладевать новыми навыками и менять подходы к управлению.

Яркие идеи роста продаж всегда были в дефиците.

Agile, инновации, повсеместная автоматизация – это все более и более яркие признаки компании, успешной сегодня и завтра. Поэтому в фокусе программы XX Форума не только работающие кейсы, но и как сегодня выстраивать или менять бизнес-процессы с учетом современных IT-решений.

«Вы можете не изменяться! Выживание не является вашей обязанностью», - Эдвардс Деминг, Основатель Американского общества по контролю качества

На Форуме: 60 топ-маркетологов – лучшие спикеры наших мероприятий; избранный состав делегатов – более 500 маркетологов и директоров средних и крупных компаний b2c и b2b рынков.

Организатор форума – Marketing One. На протяжении 10 лет мы организуем конференции и семинары по маркетингу, являемся официальным партнером в России Филипа Котлера, Джека Траута, Ларса Валентина, представителями The Chartered Institute of Marketing, London

Дополнительная информация: Татьяна Соколова офис: +7(495)649 -0908; моб : +7(926) 531-5124;

