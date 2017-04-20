Встреча пройдет 21 апреля 2017 года в MediaMarkt в ТРЦ «Авиапарк»

21 апреля 2017 года в MediaMarkt в ТРЦ «Авиапарк» (по адресу: Ходынский бульвар, 4) с 12:00 до 17:00 часов состоится автограф-сессия и турнир по компьютерным играм с самым мускулистым участником команды Virtus.pro в дисциплине CS:GO Ярославом «pashaBiceps» Яжомбковски. Принять участие в автограф-сессии смогут все желающие: как любители киберспорта в целом, так и истинные поклонники одного из лучших игроков в мире! Вы сможете лично встретиться со звездой киберспорта и получить заветный автограф!

В апреле текущего года MediaMarkt (Россия) и киберспортивный холдинг ESforce заключили соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве в индустрии компьютерного спорта. Компании намерены развивать сотрудничество на перспективном рынке киберспорта по поддержке турниров для профессиональных и любительских команд, локальных турниров MediaMarkt, а также запуску ко-брендинговых проектов с участием звезд киберспорта.

По партнерскому соглашению с ESforce, игроки ведущей профессиональной команды Virtus.pro примут участие в различных кампаниях MediaMarkt для широкой аудитории. Наряду с масштабными киберспортивными проектами, MediaMarkt расширит ассортимент игрового оборудования и аксессуаров. Болельщики смогут приобрести в магазинах и на сайте MediaMarkt товары с символикой команд из ассортимента онлайн-магазина Fragstore: атрибутику и сувениры.

Одной из первых подобных акций станет автограф-сессия с Ярославом «pashaBiceps» Яжомбковски. Польская звезда киберспорта весьма популярен и любим в России. Игровые и тематические комьюнити активно следят за его карьерой. Любитель ЗОЖ и CrossFit, примерный семьянин. Ярослав является ярким примером успешного и целеустремленного человека. Он охотно делится с поклонниками секретами личных и профессиональных побед, и у него действительно есть чему поучиться.

Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски (Jaros?aw Jarz?bkowski) родился 11 апреля 1988 года в Польше. Начал играть в CS 1.6 в компьютерном клубе, как только он появился в его родном городе. До 2010 соревновался в полупрофессиональных польских командах. В феврале 2010 присоединился к команде Frag eXecutors, в составе которой занял третье место на WCG 2010.

С 2011 до 2012 Ярослав становился победителем последних мировых чемпионатов по CS 1.6: WCG 2011 и Intel Extreme Masters 6. Был назван самым ценным игроком на IEM 6. В конце 2012 перешел на CS:GO. 25 января 2014 года Ярослав Яжомбковски вместе с напарниками по команде присоединился к российской организации Virtus.pro. И уже в марте стал чемпионом EMS Katowice 2014. В течение 2015 года вместе с командой одержал победу на Copenhagen Games 2015 и ESL Pro League Invitational. В 2016 в составе Virtus.pro победил в StarLadder i-League Invitational #1, ELEAGUE Season 1 и DreamHack Bucharest 2016.

Ярослав максимально сфокусирован на 3 вещах: семья (супруга ждёт второго ребёнка) и как быть лучшим отцом на свете, второе – это команда и киберспорт, и третье – регулярные занятия физическим спортом.

Ждем всех вас 21 апреля в 12:00 в магазине MediaMarkt ТРЦ «Авиапарк»!

Тайминг:

- 12:00 -13:00 - встреча и сбор гостей и прессы

- 13-00 -15:00 - автограф-сессия.

В это время из зрителей отбираются путём викторины 22 участника для отборочного тура, они смогут принять участие в турнире и гарантированно получают автографы.

- 15-00 - начало финала с выигравшей командой зрителей

- 16-00 - мини-интервью с Ярославом (не больше 5ти СМИ)

- 16-30 - отъезд в аэропорт

ФОТО для публикаций

Информация для участников автограф-сессии:

- Количество автографов ограничено;

- Видео- и фотосъемка разрешена;

- Каждый человек может получить не более 2-х автографов игрока

- MediaMarkt не несет ответственности за непредвиденные изменения в графике спортсмена и продолжительность автограф-сессии.

По вопросам аккредитации на автограф-сессию и интервью:

Александра Третьякова

shursn@mail.ru

+7 916 905 85 11

Информационная поддержка