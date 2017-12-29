ФАС предписала операторам «большой четверки» завершить процесс отмены до конца 2017 года, однако это оказалось невыполнимо

Сотовые операторы отменят роуминг по России в первом полугодии 2018 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Минкомсвязи РФ Николая Никифорова.

Федеральная антимонопольная служба РФ ставила задачу завершить процесс отмены роуминга до конца 2017 года, однако это оказалось невыполнимо в столь короткие сроки, слишком велики оказались масштабы работы. По словам министра, все крупнейшие сотовые операторы уже начали серьезную корректировку своих тарифных планов для отмены внутрироссийского роуминга.

«Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала. Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьезных вопросов уже не останется», – сообщил Николай Никифоров.

Кроме того, значительная часть абонентов использует тарифные планы, где эти понятия по уровню цен почти уже ушли в прошлое.

Напомним, что в августе ФАС предписала операторам «большой четверки» устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране.