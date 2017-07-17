На внесение изменений операторам дано 14 дней



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Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение в адрес ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл», потребовав снизить цены на национальный роуминг.

ФАС установила, что операторы предлагают абонентам четыре категории тарифов: чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница стоимости разговора в домашней сети и в роуминге. Такие действия операторов, по мнению ведомства, «ни экономически, ни технологически не обоснованы».

«Согласно предупреждению, четверка мобильных операторов связи должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен. Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения, а также уведомить абонентов о таких изменениях в порядке, установленном действующим законодательством, то есть за 10 дней до введения новых условий», - сообщает ведомство.

Ещё в декабре прошлого года стало известно, что Федеральная антимонопольная служба может применить обязательные меры для выравнивания тарифов на роуминг сотовых операторов. В связи с этим ведомство собиралось провести проверку цен крупных российских операторов.