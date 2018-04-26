По мнению ведомства, отсутствие рекламной информации о лекарствах ставит человека в полную зависимость от врача

Минкомсвязи раскритиковало идею запрета рекламы лекарств на телевидении. Такой запрет в ведомстве назвали крайне опасным, потому что за ним могут скрываться интересы фармацевтических компаний, сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя министра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина.

«Во-первых мы считаем эту инициативу крайне вредной и опасной, потому что за этой инициативой могут скрываться интересы фармацевтических компаний и так называемого медицинского лобби навязать граждан определенные лекарственные препараты», — сказал Волин.

Он подчеркнул, что когда лекарства рекламируются по телевидению, у людей есть возможность получить информацию о тех или иных лекарственных препаратах и они делают сознательный выбор.

«Если вы запрещаете рекламу лекарственных препаратов на телевидении, то вы по сути дела ставите человека в полную зависимость от врача, который может быть коррумпирован фармацевтической компанией», — отметил он.

Напомним, в Госдуму на рассмотрение были внесены поправки, запрещающие рекламу лекарств на телевидении. В пояснительной записке парламентарии указали, что уже существуют ограничения на рекламу лекарственных препаратов — отпускаемых по рецептам, а также содержащих наркотические или психотропные вещества.

Эти поправки не поддержала Ассоциация коммуникационных агентств России. По мнению АКАР, запрет рекламы приведет к падению выручки федеральных и региональных телеканалов и радиостанций на 30 млрд рублей.