В Ассоциации подсчитали, что от запрета телеканалы потеряют 30 млрд рублей за год

В среднем на рекламу в категории «медицина и фармацевтика» в России приходится около 20% от общего объема рекламы. Таким образом, если призывы законодателей о запрете рекламы лекарств воплотятся в жизнь, российские телеканалы и радиостанции лишатся около 30 млрд руб. в год, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).



В 2016 году на рекламу в этой категории пришлось 18,8% (33,4 млрд руб.) от общего объема рекламы на радио и ТВ (2,4% и 91,1% соответственно), сообщает АКАР в письме главе ТПП Р Ф Сергею Катырину. Таким образом, запрет рекламы приведет к падению выручки федеральных и региональных телеканалов и радиостанций, которым потребуется дополнительное финансирование в размере 30 млрд руб. В бюджете таких средств не предусмотрено, отмечают в ассоциации.

Аналогичные письма были направлены в правительство РФ, Минсвязи, Федеральную антимонопольную службу, Минэкономики, Совет федерации, Госдуму, Общественную палату и уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В OMD OM Group приводят данные, что лекарства составляют 30% всей рекламы на телевидении, а десять из двадцати крупнейших рекламодателей — это компании, выпускающие фармацевтические препараты.

Сейчас на телевидении и радио нельзя рекламировать только рецептурные препараты. Участники отрасли неоднократно предлагали снять это ограничение, но власти, напротив, настаивают на ужесточении регулирования рекламы лекарств. Например, в конце января законопроект о ее запрете на радио и телевидении внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. Авторы проекта объяснили, что 60% россиян предпочитают самолечение, которое, по данным ВОЗ, занимает пятое место среди причин смертности, а самолечению во многом способствует навязчивая реклама препаратов по телевидению и радио.



По мнению АКАР, действующее законодательство и так устанавливает строгие требования к рекламе лекарств. Например, реклама не должна гарантировать положительное действие препаратов, их безопасность и эффективность. В АКАР считают, что распространителями рекламы осуществляется строгий контроль за достоверностью ее содержания.

Эксперты рынка отмечают, что в такой ситуации производителям лекарств будет сложнее выводить новые препараты, их реклама уйдет в слабо контролируемый властями интернет.