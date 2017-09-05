Нареканий со стороны акционеров компании к работе оператора и гендиректора не было

Пресс-служба «МегаФона» отметила, что информация о возможном уходе из компании генерального директора Сергея Солдатенкова не имеет под собой оснований и не соответствует действительности, сообщает РБК.

Новость о том, что Сергей Солдатенков может покинуть компанию в связи с недовольством акционеров его деятельностью, «выглядит особенно странно в контексте последних событий», так как последнюю отчетность акционеры «восприняли позитивно». Кроме того, стратегия развития компании до 2020 года была полностью одобрена ее акционерами и представлена лишь в конце мая, комментируют в «МегаФоне».

Для отставки или смены генерального директора необходимо соблюдать формальные процедуры — решение должно получить одобрение совета директоров и собрания акционеров. Ничего подобного в «МегаФоне» не происходило.

«По итогам деятельности компании во втором квартале 2017 года нареканий от акционеров не получено», — сообщила пресс-служба.

Напомним, ранее СМИ сообщили о возможной отставке главы «МегаФона» из-за того, что он якобы не справляется с задачей улучшить финансовые результаты компании .