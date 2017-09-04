Нового гендиректора, вероятнее всего, будут искать в Mail.Ru Group

Генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков покинет свой пост осенью 2017 года, утверждают источники, знакомые с руководством основного акционера оператора USM Group. Представитель оператора и сам Солдатенков не подтвердили информацию о грядущей смене гендиректора, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что окончательное решение в холдинге еще не принято, но активно обсуждается на внутренних встречах. В частности, о смене гендиректора знают два собеседника издания, связанные с основным акционером оператора USM Group. Возможную отставку Солдатенкова подтверждают топ-менеджеры «МегаФона»: по их словам, менеджмент поднимает этот вопрос на встречах, а сам Солдатенков и не планировал приходить в компанию надолго.

Источник сообщает, что Солдатенкова пригласили с целью улучшить финансовые результаты, которые понизились после ухода предыдущего руководителя — Ивана Таврина, возглавлявшего «МегаФон» с 2012 по 2016 год. Однако вскоре после назначения Солдатенкова стало ясно, что он не справляется.

Ранее «МегаФон» отчитался о своей выручке. По итогам второго квартала динамика доходов от мобильных услуг вышла в плюс, но оказалась худшей среди конкурентов, а выручка снизилась на 1%.

Нового гендиректора, вероятнее всего, будут искать в Mail.Ru Group. Собеседники называют претендентов: Наталья Чумаченко, Анна Серебряникова, Влад Вольфсон и Геворк Вермишян.