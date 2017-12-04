Таким образом платформа Ecu предлагает повысить популярность объектов культуры

Блокчейн-платформа Ecu обратилась к ФСО России с просьбой разрешить установку криптовалютного терминала в Мавзолее Ленина.Через терминал можно будет купить Bitcoin, Ethereum, Ecu и другие криптовалюты за рубли в соответствии с требованиями законодательства, касающимися платежей.

Механизм работы терминала следующий: клиент выбирает криптовалюту, вставляет наличные деньги. Сканер QR-кодов считывает адрес кошелька. Токены перечисляются напрямую в кошелёк.

По мнению компании, установка такого терминала не только повысит трафик на объекте культуры, но и положительно скажется на имидже страны. «Революционная технология блокчейн и великий революционер – революционно во всех смыслах», - говорится в сообщении Ecu.

Ранее Ecu предложила Анастасии Волочковой возглавить сеть криптоборделей «Cryptopussy». В случае согласия балерине будет необходимо модерировать поток клиентов и являться лицом бренда.