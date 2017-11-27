Ecu – блокчейн-платформа, которая сводит журналистов и тех, кто хочет пиар, предложила Анастасии Волочковой возглавить сеть критоборделей «Cryptopussy». В случае согласия балерине будет необходимо модерировать поток клиентов и являться лицом бренда.
Сообщается, что в новых заведениях Cryptopussy будут работать реалистичные куклы RealDoll. Они похожи на реального человека, кожа приятна на ощупь, сделана из качественного силикона, конечности подвижны.
Начать планируется с пяти работниц. Цена за час 30 ecu (около 1800 рублей), что соответствует уровню проституток эконом-класса. После каждого клиента куклы обрабатываются дезинфицирующим раствором, а за поломку взымается штраф. Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок, а также именно их пожелания фирма будет учитывать при заказе новой партии работниц.
Точки будут только в крупных городах, где потребители интим-услуг искушённые и ищут новых ощущений. Данные заведения не нарушают закон. Если услуга найдёт своего ценителя, откроют женские залы. В больших городах женщины также испытывают дефицит адекватных партнёров.
Предлагаемые условия:
1. Заработная плата 15 000 ecu, что эквивалентно 15 000 долларов.
2. Трудоустройство по ТК РФ.
3. Отпуск 28 дней.
4. Опцион в криптовалюте.
@voIochkova_a Уважаемая Анастасия Юрьевна! Предлагаем Вам занять должность руководителя сети криптоборделей «Cryptopussy». Заработная плата 15 000 ecu, что эквивалентно 15 000 долларов. pic.twitter.com/Jc1XerOJVj— Ecu (@Ecuplatform) 24 ноября 2017 г.