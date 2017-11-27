Блокчейн-платформа Ecu выступила с официальным деловым предложением для самой известной балерины страны

Ecu – блокчейн-платформа, которая сводит журналистов и тех, кто хочет пиар, предложила Анастасии Волочковой возглавить сеть критоборделей «Cryptopussy». В случае согласия балерине будет необходимо модерировать поток клиентов и являться лицом бренда.

Сообщается, что в новых заведениях Cryptopussy будут работать реалистичные куклы RealDoll. Они похожи на реального человека, кожа приятна на ощупь, сделана из качественного силикона, конечности подвижны.

Начать планируется с пяти работниц. Цена за час 30 ecu (около 1800 рублей), что соответствует уровню проституток эконом-класса. После каждого клиента куклы обрабатываются дезинфицирующим раствором, а за поломку взымается штраф. Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок, а также именно их пожелания фирма будет учитывать при заказе новой партии работниц.

Точки будут только в крупных городах, где потребители интим-услуг искушённые и ищут новых ощущений. Данные заведения не нарушают закон. Если услуга найдёт своего ценителя, откроют женские залы. В больших городах женщины также испытывают дефицит адекватных партнёров.

Предлагаемые условия:

1. Заработная плата 15 000 ecu, что эквивалентно 15 000 долларов.

2. Трудоустройство по ТК РФ.

3. Отпуск 28 дней.

4. Опцион в криптовалюте.

