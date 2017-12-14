Предприниматель обещает, что продукт экологически чист и безвреден для ребенка

Предприниматель Герман Стерлигов сообщил «хорошую новость для родителей». В его магазинах начали продавать розги, собранные в экологически чистом месте.

«У нас хорошая новость для родителей. В наши магазины поступили в продажу свежие розги. Недорого. Никакого вреда для здоровья ребенка. Срезаны в экологически чистом месте, вдалеке от шоссейной дороги», - говорится в сообщении Стерлигова.

Пользователи соцсетей восприняли такую новость неоднозначно. «Когда же, наконец, он начнёт торговать горохом, чтоб детей на колени в угол на экологически чистый горох ставить?», - писали одни. Другие спрашивали, не устарел ли подобный метод воспитания.

Магазины деревенских продуктов Стерлигова «Хлеб и соль» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове и Перми. В них продаются натуральные продукты из собственного крестьянского хозяйства, которое находится неподалеку. Лавки Стерлигова уже привлекали внимание общественности табличками в витринах о запрете входа для представителей сексуальных меньшинств.