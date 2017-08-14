Скандальный видеоролик набрал 7 млн. просмотров



Иллюстрация: скриншот рэп-батла

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал недопустимым обсуждение в государственных средствах массовой информации видеороликов, в которых содержится ненормативная лексика.

Он предложил изменить законодательство, чтобы наказывать СМИ, финансируемые государством, за публикации, подобные тем, что вышли сегодня о нашумевшем рэп-баттле Oxxxymiron и Гнойного.



Поединок рэп-исполнителей состоялся 6 августа, и в ночь с воскресенья на понедельник был выложен на YouTube. На момент написания этого материала ролик набрал более 7 млн. просмотров.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко:



«То, что государственные СМИ раскручивают ее (новость о рэп-баттле – прим. редакции) – это, конечно, с их стороны безответственно. Отсутствие профессионализма с точки зрения тех денег, которые им дает государство. Я понимаю, какие-нибудь оппозиционные СМИ (пишут об этом – прим. редакции), но они живут по своим законам. Для государственных СМИ это недопустимо. Работодатель государственных СМИ должен их спросить, они должны ответить и перед Старой площадью, где есть соответствующие структуры. Да, нужно менять законодательство. Спрашивать с тех, кто его нарушает, не просто пожурить, поругать, а более серьезными вещами.



(В ролике – прим. редакции) убогий язык, законы русской разговорной речи, культуры там даже и близко не ночевали. Интернет сегодня отражает ту убогость духовную, которая есть в нашем обществе, раз это находит такой широкий отклик. Там, по-моему, в течение ночи 3 миллиона было просмотров, и все с гордостью об этом сообщали. Особенно бесстыдно вели себя государственные каналы».