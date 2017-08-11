Музыкант пытается разобраться, что же такое «империя»



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Рэпер Oxxxymiron принял участие в съемках рекламного ролика спортивной марки Reebok Classic. Видео опубликовано на YouTube.

В кадре рэпер рассуждает о том, что такое империя и как ее построить на фоне ночного города. По словам Oxxxymiron, империя — это не то, что вы видели в «Звездных войнах» или видеоиграх, и не то, что вы можете знать из книг по истории. Империя — это любая идея, которую мечтатель или предприниматель растит абсолютно с нуля.

Интересно отметить, что в ролике нет рекламы спортивной одежды. В прошлом году стало известно о сотрудничестве рэпера с Reebok. Тогда музыкант заявил: «Все это не значит, что я вам буду с утра до вечера впаривать шмот — вместо этого мы с Reebok запланировали на ближайший год кучу подгонов для вас — от видео и выступлений до ценных ништяков».