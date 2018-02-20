Практически сразу после демонтажа властями незаконных конструкций рекламщики возвращают их обратно

Администрация Екатеринбурга очищает город от незаконной и неэстетичной рекламы в преддверии Чемпионата мира по футболу, однако сразу после демонтажа операторы возвращают свои рекламные щиты обратно, сообщает агентство «Моменты».

Уже почти год власти Екатеринбурга воюют с незаконными конструкциями, пытаясь, в том числе, очистить все гостевые маршруты к ЧМ-2018, а также двухкилометровую зону вокруг стадиона. В список незаконных конструкций попадают не только рекламные щиты, но и вывески на торговых центрах. «Демонтажи идут постоянно: мониторинг проводится в ежедневном режиме», – сообщают в администрации.

Прежде, чем рекламная конструкция демонтируется, рекламораспространителям выдается предписание устранить нарушения или убрать конструкции за свой счет. Если они этого не делают, то сооружения демонтирует Фонд имущества.

Однако рекламщики не думают сдаваться: почти сразу же они водружают убранные конструкции на прежнее место. Кроме того, они придумали новый способ борьбы с властями: рекламные конструкции переместились с тротуара на газоны. Если процесс демонтажа конструкций с тротуаров уже налажен, то на кого ляжет ответственность за очистку от них газонов пока неясно.

«Незаконные стенды с муниципальных территорий мы убираем регулярно. Что касается именно этих участков, то сначала нужно выяснить, в чьей собственности они находятся», – объясняют в администрации города.

Эксперты рынка считают отдельной проблемой низкое качество самой рекламы: вся наружная и звуковая реклама очень портит восприятие города по причине своей неэстетичности. По их мнению, она носит пошлый или провокационный оттенок.

Напомним, в октябре 2017 года Фонд имущества Свердловской области провел аукцион на 60 мест размещения рекламных конструкций в Екатеринбурге, однако смог продать только один лот. Операторы наружной рекламы проигнорировали торги, посчитав цены на лоты сильно завышенными. Рекламщики уже тогда были недовольны политикой массового сноса рекламных конструкций, которые власти считают незаконными. Большинство снесенных – законные щиты, по которым просто просрочен договор, отмечает один из представителей оператора.

К Чемпионату мира-2018, по данным Министерства по управлению госимуществом Свердловской области, в Екатеринбурге появится ещё 89 новых рекламных конструкций, среди которых билборды, видеоэкраны, суперсайты, ситиборды и афишные стенды.