В общей сложности с улиц города исчезнет 1,5 тыс. незаконных наружных носителей

В Екатеринбурге в преддверии Чемпионата мира по футболу занимаются демонтажем рекламных конструкций. С улиц города исчезнет 1,5 тыс незаконных наружных носителей, сообщается на сайте Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

По поручению Министерства по управлению госимуществом Свердловской области демонтированы около 800 конструкций, в том числе 190 щитов формата 3×6, 465 афишных стендов, 62 конструкции сити-форматов, 45 рекламных перетяжек, 18 скамеек и 20 суперсайтов.

В первую очередь демонтажу подвергаются объекты, размещённые в непосредственной близости от «Екатеринбург-Арены», а также на улицах, по которым пролягут маршруты гостей мундиаля. Параллельно ведётся работа по приведению к единообразному стилю внешнего оформления фасадов торговых центров. Особое внимание уделяется городскому пространству в радиусе двух километров вокруг Центрального стадиона.

Напомним, ситуация с наружной рекламой Екатеринбурга непростая, так как практически сразу после демонтажа властями незаконных конструкций рекламщики возвращают их обратно. Департамент рекламы совместно с органами прокуратуры и полиции продолжат устранять нарушения и привлекать нарушителей к административной ответственности. Так до середины мая министерство планирует демонтировать еще около 700 незаконных рекламных носителей.

«По итогам судебно-претензионной работы департамента за 1 квартал 2018 года направлено 22 исковых, из которых: 11 — иски о взыскании расходов за демонтаж, хранение, уничтожение, 10 — о взыскании расходов за неосновательное обогащение, 1 — о взыскании задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных», — сообщили в администрации области.