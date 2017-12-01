Хокимиат Ферганской области надеется на мирное разрешение конфликта с Brandson Branding Agency

На прошлой неделе Узбекистан обвинили в плагиате туристического бренда. Оказалось, что логотип, заявленный на звание туристического бренда Ферганской области, является практически точной копией концепции «Калейдоскоп русской души» со слоганом «Чарующая Россия», разработанной при участии Brandson Branding Agency и прошедшей в финал конкурса Национального туристического бренда России.

Основное отличие между лого для России и для Узбекистана состоит в цветовом оформлении. Елена Юферева, генеральный директор Brandson, посчитала такое совпадение плагиатом.

После резонанса в СМИ, Госкомтуризм незамедлительно начал проверку процесса отбора хокимиятом Ферганской области данного логотипа.

Выяснилось, что на момент подачи творческих работ автор утверждал – данный логотип является его оригинальной работой.

В ходе разбирательств начальник управления по развитию туризма при хокимиате Ферганской области М. Тимиров направил официальное письмо для Елены Юферевой, в котором сообщил об отмене использования данного логотипа с 22 ноября в связи с признанием данной работы результатом заимствования туристического логотипа «Чарующая Россия» до степени смешения.

М. Тимиров также отмечает, что нарушений прав промышленной собственности и патентного права не было, а в конце письма выражает надежду на понимание и мирное разрешение конфликта.