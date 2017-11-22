Разговоры о новом туристическом бренде России не умолкают. Теперь всё внимание приковано не к логотипу-победителю народного голосования, а к логотипу-финалисту от команды, в состав которой вошло Brandson Branding Agency.

В начале ноября пресс-служба Госкомитета по развитию туризма Узбекистана сообщила Gazeta.uz, что у Ферганской области появился туристический бренд. К заявлению была добавлена иллюстрация – утвержденный областным хокимиятом логотип в форме калейдоскопа, отражающий «развивающийся экотуризм посредством изображения гор, окружающих долину, гастрономическую и агротуристическую сферы – через ярко-алый гранат, культурно-познавательный туризм посредством голубых куполов и узоров ферганских тюбетеек».

Оказалось, что заявленный логотип является практически точной копией одной из концепций, прошедшей в финал конкурса Национального туристического бренда России. Концепция «Калейдоскоп русской души» со слоганом «Чарующая Россия» был разработан при участии Brandson Branding Agency. Она представляет Россию как гигантский калейдоскоп различных ландшафтов, культур и цивилизаций. В описании концепции отмечается, что для каждого Россия складывается в «особый, глубоко личный узор, непрерывно меняющийся, текучий, бесконечно разнообразный. Россия всегда открыта для диалога и новых прочтений».

 

 

Узор является не только символом многогранности восприятия страны, но и напоминанием о русских народных орнаментах, построенных на фрактальных сетках повторяющихся элементов, столь родственных узорам калейдоскопа.

Основное отличие между лого для России и для Узбекистана состоит в цветовом оформлении.

По мнению Елены Юферевой, генерального директора Brandson, это очень похоже на плагиат.

Елена Юферева, генеральный директор Brandson, член совета АБКР и участник группы разработки Туристического бренда России

Безусловно, мы очень признательны за столь высокую оценку нашей работы, потому что плохие вещи редко эксплуатируют так тщательно, с сохранением мелких деталей и наклона лого по оси, как это сделано в данном варианте. Однако, удивительно, что разработчик или плагиатор, если называть вещи своими именами, даже не потрудился изучить, какую широкую огласку получил данный вариант и что скрыть факт хищения будет очень сложно.

Еще с прошлого года наша команда осуществляла доработку данной концепции, которая вошла в десятку лучших работ, отобранных Экспертным Советом конкурса, и стала одним из финалистов. Я лично, как участник команды, знаю все тонкости проделанной работы, знаю каждую деталь, из которых мы по крупицам собирали этот вариант.

Специалисты CLAIMS – Стратегического консалтинга в сфере интеллектуальной собственности считают произошедшее беспрецедентным случаем.

Игорь Невзоров, управляющий партнер CLAIMS

Если представить себе, что логотип «Чарующая Россия» был нарисован раньше, то туристический бренд Ферганской области с большой вероятностью может быть признан «переработкой объекта авторского права». В соответствии, как с российским, так и с иностранным, в том числе узбекским законодательством об авторском праве, любая переработка – то есть создание нового объекта дизайна посредством изменения отдельных черт первоначального – оригинального – дизайна, может быть осуществлена исключительно с согласия обладателя прав на первоначальный дизайн.

Но учитывая, что логотип «Чарующая Россия» был нарисован раньше и прошел проверки на оригинальность, «юридическую чистоту» и отсутствие конфликтующих объектов дизайна, возникает вопрос: когда администрация Ферганской области обязуется получить согласие разработчика оригинального бренда для его использования в сети Интернет, на территории России, на территории других стран, и, что самое удивительное, на территории самой же Ферганской области.

 