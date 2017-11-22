Туристический бренд Ферганской области в точности повторяет логотип-финалист конкурса на туристический бренд России

Разговоры о новом туристическом бренде России не умолкают. Теперь всё внимание приковано не к логотипу-победителю народного голосования, а к логотипу-финалисту от команды, в состав которой вошло Brandson Branding Agency.

В начале ноября пресс-служба Госкомитета по развитию туризма Узбекистана сообщила Gazeta.uz, что у Ферганской области появился туристический бренд. К заявлению была добавлена иллюстрация – утвержденный областным хокимиятом логотип в форме калейдоскопа, отражающий «развивающийся экотуризм посредством изображения гор, окружающих долину, гастрономическую и агротуристическую сферы – через ярко-алый гранат, культурно-познавательный туризм посредством голубых куполов и узоров ферганских тюбетеек».

Оказалось, что заявленный логотип является практически точной копией одной из концепций, прошедшей в финал конкурса Национального туристического бренда России. Концепция «Калейдоскоп русской души» со слоганом «Чарующая Россия» был разработан при участии Brandson Branding Agency. Она представляет Россию как гигантский калейдоскоп различных ландшафтов, культур и цивилизаций. В описании концепции отмечается, что для каждого Россия складывается в «особый, глубоко личный узор, непрерывно меняющийся, текучий, бесконечно разнообразный. Россия всегда открыта для диалога и новых прочтений».

Узор является не только символом многогранности восприятия страны, но и напоминанием о русских народных орнаментах, построенных на фрактальных сетках повторяющихся элементов, столь родственных узорам калейдоскопа.

Основное отличие между лого для России и для Узбекистана состоит в цветовом оформлении.

По мнению Елены Юферевой, генерального директора Brandson, это очень похоже на плагиат.

Елена Юферева, генеральный директор Brandson, член совета АБКР и участник группы разработки Туристического бренда России



Безусловно, мы очень признательны за столь высокую оценку нашей работы, потому что плохие вещи редко эксплуатируют так тщательно, с сохранением мелких деталей и наклона лого по оси, как это сделано в данном варианте. Однако, удивительно, что разработчик или плагиатор, если называть вещи своими именами, даже не потрудился изучить, какую широкую огласку получил данный вариант и что скрыть факт хищения будет очень сложно.



Еще с прошлого года наша команда осуществляла доработку данной концепции, которая вошла в десятку лучших работ, отобранных Экспертным Советом конкурса, и стала одним из финалистов. Я лично, как участник команды, знаю все тонкости проделанной работы, знаю каждую деталь, из которых мы по крупицам собирали этот вариант. Безусловно, мы очень признательны за столь высокую оценку нашей работы, потому что плохие вещи редко эксплуатируют так тщательно, с сохранением мелких деталей и наклона лого по оси, как это сделано в данном варианте. Однако, удивительно, что разработчик или плагиатор, если называть вещи своими именами, даже не потрудился изучить, какую широкую огласку получил данный вариант и что скрыть факт хищения будет очень сложно.Еще с прошлого года наша команда осуществляла доработку данной концепции, которая вошла в десятку лучших работ, отобранных Экспертным Советом конкурса, и стала одним из финалистов. Я лично, как участник команды, знаю все тонкости проделанной работы, знаю каждую деталь, из которых мы по крупицам собирали этот вариант.

Специалисты CLAIMS – Стратегического консалтинга в сфере интеллектуальной собственности считают произошедшее беспрецедентным случаем.