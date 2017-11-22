Разговоры о новом туристическом бренде России не умолкают. Теперь всё внимание приковано не к логотипу-победителю народного голосования, а к логотипу-финалисту от команды, в состав которой вошло Brandson Branding Agency.
В начале ноября пресс-служба Госкомитета по развитию туризма Узбекистана сообщила Gazeta.uz, что у Ферганской области появился туристический бренд. К заявлению была добавлена иллюстрация – утвержденный областным хокимиятом логотип в форме калейдоскопа, отражающий «развивающийся экотуризм посредством изображения гор, окружающих долину, гастрономическую и агротуристическую сферы – через ярко-алый гранат, культурно-познавательный туризм посредством голубых куполов и узоров ферганских тюбетеек».
Оказалось, что заявленный логотип является практически точной копией одной из концепций, прошедшей в финал конкурса Национального туристического бренда России. Концепция «Калейдоскоп русской души» со слоганом «Чарующая Россия» был разработан при участии Brandson Branding Agency. Она представляет Россию как гигантский калейдоскоп различных ландшафтов, культур и цивилизаций. В описании концепции отмечается, что для каждого Россия складывается в «особый, глубоко личный узор, непрерывно меняющийся, текучий, бесконечно разнообразный. Россия всегда открыта для диалога и новых прочтений».
Узор является не только символом многогранности восприятия страны, но и напоминанием о русских народных орнаментах, построенных на фрактальных сетках повторяющихся элементов, столь родственных узорам калейдоскопа.
Основное отличие между лого для России и для Узбекистана состоит в цветовом оформлении.
По мнению Елены Юферевой, генерального директора Brandson, это очень похоже на плагиат.
Безусловно, мы очень признательны за столь высокую оценку нашей работы, потому что плохие вещи редко эксплуатируют так тщательно, с сохранением мелких деталей и наклона лого по оси, как это сделано в данном варианте. Однако, удивительно, что разработчик или плагиатор, если называть вещи своими именами, даже не потрудился изучить, какую широкую огласку получил данный вариант и что скрыть факт хищения будет очень сложно.
Еще с прошлого года наша команда осуществляла доработку данной концепции, которая вошла в десятку лучших работ, отобранных Экспертным Советом конкурса, и стала одним из финалистов. Я лично, как участник команды, знаю все тонкости проделанной работы, знаю каждую деталь, из которых мы по крупицам собирали этот вариант.
Специалисты CLAIMS – Стратегического консалтинга в сфере интеллектуальной собственности считают произошедшее беспрецедентным случаем.
Если представить себе, что логотип «Чарующая Россия» был нарисован раньше, то туристический бренд Ферганской области с большой вероятностью может быть признан «переработкой объекта авторского права». В соответствии, как с российским, так и с иностранным, в том числе узбекским законодательством об авторском праве, любая переработка – то есть создание нового объекта дизайна посредством изменения отдельных черт первоначального – оригинального – дизайна, может быть осуществлена исключительно с согласия обладателя прав на первоначальный дизайн.
Но учитывая, что логотип «Чарующая Россия» был нарисован раньше и прошел проверки на оригинальность, «юридическую чистоту» и отсутствие конфликтующих объектов дизайна, возникает вопрос: когда администрация Ферганской области обязуется получить согласие разработчика оригинального бренда для его использования в сети Интернет, на территории России, на территории других стран, и, что самое удивительное, на территории самой же Ферганской области.