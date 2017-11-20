Ростуризм при поддержке Министерства культуры РФ и Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР) задумались об образе страны в глазах иностранцев, решив создать туристический бренд.

Разработка уникального туристического бренда России велась на протяжении двух лет. Этот проект, как и многие другие его предшественники, проходил на конкурсной основе. 480 логотипов и 600 слоганов были выставлены на народное голосование, после которого эксперты составили окончательный шорт-лист из 10 работ.

Последующий этап голосования (предпоследний) также был народным. Задача голосующих была простой – ознакомиться с каждой из концепций, выбранных экспертами, и проголосовать за ту, которая наилучшим образом раскрывает уникальные черты России как привлекательного направления для отдыха и путешествий. Концепция-победитель финального народного голосования геометрична, состоит из разного рода фигур, у каждой из которых есть аналог на карте страны. Далее эта концепция отправится на утверждение вице-премьеру Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталию Мутко.

Авторы описывают свою концепцию следующим образом: символ продукта – это карта России с узнаваемыми чертами конструктивизма и супрематизма, современная визитная карточка страны в мире визуальной эстетики. А элементы, из которых собрана карта, означают точки и области нашей Родины, передавая их характер просто и доступно. Россия – это целый мир. Whole world within Russia.