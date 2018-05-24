Бренд разработан Центром развития перспективных технологий, принадлежащим Алишеру Усманову

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) представил бренд Единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный Знак». Главной задачей системы является гарантия подлинности и заявленного качества продукции, повышение прозрачности и честности на товарных рынках.

Два базовых компонента системы — цифровое решение маркировки и прослеживаемости, а также общественный контроль. Первый компонент связан с функционалом онлайн-касс и тотальным переходом на них летом 2018 года. Касса синхронизирует данные системы маркировки и единого каталога и не позволит продавцу продать нелегальный товар. Информация будет моментально передана в единую национальную систему.

Общественный контроль обеспечит мобильное приложение «Честный Знак», которое скоро появится в App Store и Google Play. Приложение будет считывать цифровой код Data Matrix или другой тип маркировки, нанесенный на упаковку товара производителями, и моментально выдавать результаты проверки. Код Data Matrix — это электронный паспорт продукта, который позволит потребителю узнать место, дату и время производства продукции, срок годности, информацию о переходе товара от собственника к собственнику, дату и место продажи. Разработчики утверждают, что благодаря отечественным криптографическим технологиям цифровой код сложно подделать или скорректировать, а данные о товаре невозможно удалить из системы.

Пользователь сможет сообщить о выявленной нелегальной продукции. Информация, в зависимости от типа нарушения, будет передаваться соответствующим контрольно-надзорным органам. В разработке также находятся бонусные стимулирующие программы для самых активных покупателей, совместные проекты с крупными ритейлерами и производителями. Просвещать пользователей будут сайт и сообщества «Честного знака» в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники».

Оператором национальной системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий — совместный проект USM Holdings Алишера Усманова, «Ростеха» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого. Система работает на основе государственно-частного партнерства.