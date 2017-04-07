Компания пересмотрит структуру бизнеса и выкупит свои акции



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Один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса Unilever собирается провести реструктуризацию бизнеса, в рамках которой пересмотрит юридическую структуру и проведет выкуп своих акций, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Unilever.

В документе говорится, что Unilever планирует потратить около 5,3 млрд долларов на обратный выкуп своих акций, а также повысить дивиденды по итогам 2017 года на 12%.

Что касается изменений в структуре компании, то они подразумевают под собой появление нового подразделения, которое объединит активы по производству еды, мороженого и напитков, со штаб-квартирой в Нидерландах.

Кроме того, в новую структуру не войдет бизнес по производству спредов - продуктов на основе молочных и растительных жиров, поэтому он будет продан или выделен в отдельную структуру, если компания не сможет найти покупателя. Unilever рассчитывает, что все эти шаги помогут компании сэкономить миллиарды долларов и вернуть еще миллиарды долларов своим акционерам. Ранее сообщалось, что Unilever собирается продать свои продовольственные бренды Flora и Stork butter за 7,44 млрд долларов.

Вероятно, Unilever решилась на реструктуризацию бизнеса после срыва одной из крупнейших сделок века: слияние корпорации Kraft Heinz и Unilever. Kraft Heinz была готова выложить 143 млрд долларов за покупку Unilever, но британско-нидерландская компания отказалась от поглощения и заявила, что ее «принципиально недооценили».