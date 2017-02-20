FMCG-гиганты вели переговоры о слиянии

Корпорация Kraft Heinz была готова выложить 143 млрд долларов за покупку Unilever, но британско-нидерландская компания отказалась от поглощения и заявила, что ее «принципиально недооценили». Слияние двух FMCG-гигантов могло бы стать второй крупнейшей сделкой в истории после объединения Mannesmann и Vodafone, свидетельствуют данные Dealogic. По информации газеты Financial Times, Kraft Heinz предлагала заплатить 50 долларов за акцию, а также дать 18-премию к рыночной цене Unilever.

Руководство Unilever не увидело ни финансовых, ни стратегических выгод для акционеров. В связи с этим компания не видит оснований для дальнейших переговоров. Кроме того, предложение от Kraft Heinz поступило в сложный момент неопределенности после голосования о выходе Великобритании из Евросоюза: Brexit вызвал девальвацию национальной валюты, что привело к падению стоимости британских активов и сделало их заманчивыми для иностранного бизнеса со свободными деньгами.

Kraft Heinz считала свое предложение «исчерпывающим»: целью сделки там считали создание крупнейшего производителя потребительских товаров и долгосрочный устойчивый рост. Однако в Unilever не поддержали оптимизм Kraft Heinz: акционеры производителя не увидели никаких преимуществ, ни финансовых, ни стратегических, поэтому отказались от сделки.

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Kraft Heinz, которые еще на прошлой недели планировали взять крепость штурмом и выйти с повторным предложением, от своих планов отказались. Руководство производителя знаменитого кетчупа решили «вовремя отступить, чтобы обе компании смогли сосредоточиться на своих независимых планах по увеличению капитализации».

На фоне новости о возможном слиянии котировки обеих компаний пошли вверх. Их акции подорожали более чем на 10%. Теперь, согласно британскому законодательству, Kraft Heinz должна сделать твердое предложение до 17 марта либо на полгода отказаться от попыток поглотить конкурента.

И Kraft Heinz, и Unilever находятся в довольно сложной ситуации. Накануне Kraft Heinz сообщила о падении квартальных продаж почти на 4% и дальнейшем сокращении расходов. Unilever, как и другие игроки FMCG-рынка, столкнулась с оттоком потребителей, которые предпочитают пробовать новые продукты и охотно переключаются на молодые бренды.

Ранее западные СМИ сообщили о переговорах между Kraft Heinz и Mondelez International. Инвесторами сделки называли акционеров Kraft Heinz - Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и бразильскую 3G Capital Хорхе Паулу Леманна.