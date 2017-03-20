Речь идет о продовольственных компаниях Flora и Stork butter



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FMCG-гигант Unilever намерен продать несколько своих брендов за £6 млрд ($7,44 млрд). Британские СМИ пишут, что компания выставит на продажу продовольственные бренды Flora и Stork butter.

Напомним, совсем недавно сорвалась одна из крупнейших сделок века: слияние корпорации Kraft Heinz и Unilever. Kraft Heinz была готова выложить 143 млрд долларов за покупку Unilever, но британско-нидерландская компания отказалась от поглощения и заявила, что ее «принципиально недооценили».

В совместном заявлении компаний, отмечали, что «Unilever и Kraft Heinz сохраняют друг к другу уважение. Kraft Heinz в высшей степени относится с почтением к культуре, стратегии и руководству Unilever».

И Kraft Heinz, и Unilever находятся в довольно сложной ситуации. Недавно Kraft Heinz сообщила о падении квартальных продаж почти на 4% и дальнейшем сокращении расходов. Unilever, как и другие игроки FMCG-рынка, столкнулась с оттоком потребителей, которые предпочитают пробовать новые продукты и охотно переключаются на молодые бренды.