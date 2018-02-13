Скандал с размещением рекламы в ненадлежащем контенте привёл к пересмотру стратегии компании

FMCG-гигант и крупнейший рекламодатель Unilever собирается отказаться от рекламы в Facebook и онлайн-сервисах компании Google, в том числе в YouTube, сообщает CNN.

В Unilever отмечают, что соцсети в последнее время стали прибежищем для недостоверных новостей, проявлений расизма и экстремизма, а также для пропаганды насилия. Размещение рекламы среди такого контента негативно сказывается на репутации компании.

«Мы больше не хотим оказывать поддержку цифровым каналам, которые можно сравнить с болотом в вопросах прозрачности», – сообщил глава маркетингового подразделения Unilever Кит Уид. По его словам, Unilever планирует в дальнейшем отказаться от рекламы своих товаров на платформах, которые способствуют расколу в обществе и не защищают детей от просмотра ненадлежащего видео.

Ранее компания объявила о пересмотре рекламной стратегии, в том числе в вопросе размещения. Теперь Unilever стремится размещать свои объявления только в проверенных, прозрачных источниках.

Google недавно оказалась в центре скандала, связанного с тем, что дорогостоящая реклама на YouTube транслировалась во время роликов, пропагандирующих насилие или содержащих оскорбительный и спорный контент.

Facebook также столкнулась с волной критики. Ее обвиняли в распространении недостоверных новостей, а также в политической предвзятости и антисемитской направленности.