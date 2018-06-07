В клипе «Все на футбол. Все на Матч» снялись комментаторы, а также звезды российского рока, эстрады и кино

«Матч ТВ» и группа UMA2RMAN представили композицию «Все на футбол. Все на Матч» — неофициальный гимн Чемпионата мира по футболу 2018 на телеканале. Песня будет звучать в эфире «Матч ТВ» и популярных радиостанций на протяжении всего турнира.

В музыкальном видео снялись известные музыканты и актеры: Евгений Маргулис, Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Лигалайз, Дмитрий Дюжев, Найк Борзов и Гоша Куценко. Компанию им составили комментаторы «Матч ТВ» Георгий Черданцев, Нобель Арустамян, Дмитрий Шнякин и постоянный эксперт телеканала, экс-нападающий сборной России Александр Мостовой.

Почти все видео, за исключением двух-трех эпизодов — чистая импровизация, рассказали на телеканале. Изначально съемки проходили в студии в сопровождении многочисленных болельщиков из «разных стран». Потом одному из участников пришла идея перебраться в обычный двор и устроить футбольный матч. На ворота встал Евгений Маргулис, а «пробить» заслуженного артиста пытались Алексей Кортнев, Валерий Сюткин и другие — конечно, под комментарии Георгия Черданцева.

Маргулис, который не играл в футбол лет 50, во время съемок сломал палец. К счастью, пострадал мизинец, который музыкант использует редко. Уже на следующий день артист без проблем выступил на концерте в Уфе.

«Я прокомментировал более тысячи матчей и думал, что видел все. Но комментировать, как Кортнев бьёт по воротам Маргулиса, или Сюткин исполняет финт Зидана — это, конечно, навсегда останется особым пунктом в моей карьере. Мы классно провели время. Это был настоящий рок-н-ролл!», — признался комментатор Черданцев.

Напомним, «Матч ТВ» покажет все 64 матча Чемпионата в высоком качестве и прямом эфире на своем сайте. В телеэфире зрители увидят прямую трансляцию 30 матчей, остальные 24 выйдут в повторе.

Музыка: Владимир Кристовский, Павло Шевчук

Слова: Владимир Кристовский

Музыкальный продюсер: Павло Шевчук

Режиссер: Кирилл Папакуль

Оператор-постановщик: Артем Орлов

Продюсеры: Рубен Оганесян, Кирилл Емельянов, Денис Верещагин, Александр Кузнецов, Вячеслав Гольдфельд, Алина Котова