Улучшение потребительской активности особенно повлияло на продажи импортной продукции



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Укрепление национальной валюты в России в начале года повлияло на спрос импортных товаров напрямую за рубежом или через иностранные онлайн-магазины, сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

Потребительский спрос граждан увеличивается, это связано с ростом реальной зарплаты, а также восстановлением активного кредитования населения. Кроме того, на фоне укрепления рубля повысился спрос на импортную продукцию, которую россияне приобретают, в частности, через иностранные интернет-магазины. ЦБ отмечает, что это не оказывает значительного инфляционного давления на экономику.

«Улучшение потребительской активности находит отражение не только в увеличении оборота розничной торговли, но и в повышении спроса на импортную продукцию, приобретаемую населением напрямую за рубежом или через иностранные интернет-магазины. Этому способствовало укрепление рубля в начале 2017 года», — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что расходы на конечное потребление домашних хозяйств в первом квартале 2017 года увеличились на 2,7%, что превысило ожидания Банка России.

Напомним, ранее свое исследование о модели потребления россиян опубликовал Райффайзенбанк. Из него следовало, что сейчас наблюдается как минимум два признака отхода населения от сберегательной модели поведения: во-первых, сбережения населения начали снижаться, а во-вторых, их рост ниже изменения реальных доходов.