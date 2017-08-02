На улучшившиеся экономические условия указали специалисты Райффайзенбанка



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Россияне сейчас находятся на стадии перехода от сберегательной к потребительской модели поведения, что указывает на хорошие экономические условия, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

По данным аналитиков, наблюдается как минимум два признака отхода населения от сберегательной модели поведения: во-первых, сбережения населения начали снижаться, а во-вторых, их рост ниже изменения реальных доходов. В нормальных экономических условиях доминирует потребительская модель: население потребляет больше, чем сберегает,- и только в кризисные периоды это меняется.

Однако рост потребительских расходов может привести к негативным последствиям. Учитывая высокую долю импортных товаров увеличение трат приведет в итоге к росту зарубежных поставок. «Это может оказать давление на курс рубля и инфляцию, что достаточно сложно предотвратить мерами процентной политики», — подчеркивают аналитики банка.

«Обеспокоенность ЦБ, на наш взгляд, объясняется тем, что контролировать потребительское поведение в подобной модели с помощью ключевой ставки гораздо сложнее, чем когда население больше сберегает. А в условиях жесткой цели по инфляции снижение эффективности мер монетарной политики совсем нежелательно для регулятора (особенно учитывая и без того значительный вес немонетарных факторов в инфляции)», — говорится в исследовании.

Аналитики полагают, что единственным средством сбережения, на которое Банк России сможет эффективно влиять через процентную ставку, будут депозиты. Но по данным Росстата, депозиты занимают лишь около 35% в общем объеме сбережений населения. Другие виды сбережений больше зависят от динамики доходов и курса рубля.

Отмечается, что снижение ключевой ставки в контексте ипотечного кредитования может оказать дезинфляционный эффект. "Снижение ставки влечет за собой снижение темпов реальных располагаемых доходов населения на длительный период. В итоге у населения остается меньше ресурсов для покупки потребительских товаров, которые входят в расчет инфляции", — заключили в Райффайзенбанке.