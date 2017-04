Среди украинских достопримечательностей в видео появился замок “Ласточкино гнездо”



Кадр из ролика

Украина представила проморолик к конкурсу Евровидение-2017, в котором в число своих достопримечательностей показала памятники Крыма, в частности, замок "Ласточкино гнездо".

По сюжету 30-секундного ролика Come to Ukraine to celebrate diversity ("Приезжайте на Украину праздновать разнообразие") главная героиня перемещается из одного украинского города в другой, представляя самые живописные уголки страны.

Однако на 20 секунде видео в кадре появляется замок "Ласточкино гнездо", расположенный на Аврориной скале Крымского полуострова.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы должны пройти 9 и 11 мая. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. После этого российские телеканалы отказались от трансляции конкурса.