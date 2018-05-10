Доставка еды дронами будет занимать от 5 до 30 минут

Uber Technologies планирует в тестовом режиме запустить доставку еды с помощью дронов в американском городе Сан-Диего, сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Дара Хосровшахи.

Uber к настоящему моменту уже является крупнейшей компанией по доставке еды в мире, заметил гендиректор компании. Но доставка еды беспилотником займёт всего от 5 до 30 минут, что фундаментально изменить наш образ жизни. «Нажмите на кнопку и получите еду к порогу», — сообщил он.

Масштабные коммерческие испытания уже одобрены правительством. Испытания пройдут в рамках американской программы по стимулированию развития тестирований летающих дронов. В этой программе также участвуют Alphabet (владеет Google), FedEx, Intel и Qualcomm. Всем им департамент транспорта США выдал разрешение на коммерческое тестирование летающих беспилотников.

Ранее Дара Хосровшахи рассказывал о проекте строительства летающего такси. Компания намерена строить его совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Uber не может быть просто об автомобилях. Он должен быть о мобильности в целом», — уверен Хосровшахи.

Напомним, ранее «Почта России» тестировала доставку посылки с помощью дрона. Передать груз адресату на беспилотнике не удалось: почти сразу же после запуска квадрокоптер врезался в стену дома.