Дрон с посылкой отклонился от курса через несколько секунд после взлета

Первая попытка «Почты России» передать груз адресату на беспилотнике завершилась неудачей. Почти сразу же после запуска квадрокоптер упал в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщают «Ведомости».

Дрон стартовал с площадки почтового отделения Улан-Удэ, доставить груз надо было в село Бурятии. Но вскоре после запуска аппарат отклонился от курса, врезался в стену трехэтажного дома и рухнул.

«Аппарат запустили по плану, он „встал“, а потом что-то пошло не так, и он упал», — рассказал представитель правительства Бурятии.

Согласно предварительной информации, причиной крушения могли стать многочисленные точки wi-fi в расположенных рядом жилых домах. Никто не пострадал. Размер ущерба составил 1,2 миллиона рублей.

«Почта России» объявила о планах начать использовать дроны для доставки посылок еще в 2016 году. В итоге для испытания дрона выбрали Бурятию. Изначально его планировали запустить на площадке в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. Оттуда груз должен был отправиться в почтовое отделение села в 35 км. Однако по просьбе телевизионщиков для «хорошей картинки» запуск решили перенести на другую площадку. Наблюдать за полетом беспилотника с двухкилограммовой посылкой собрались чиновники и журналисты Бурятии.