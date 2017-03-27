Авария с участием внедорожника произошла в Аризоне



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Сервис для заказа такси Uber отозвал все самоуправляемые автомобили с дорог штата Аризона после ДТП. В результате была сильно повреждена машина; люди, к счастью, не пострадали.

На момент аварии внедорожник Volvo находился в режиме автономного вождения. Автомобиль, едущий впереди, не пропустил его, когда поворачивал налево. При этом за рулем Volvo все же находился человек, подтвердил представитель компании. Он сидел на месте водителя, но не управлял автомобилем. Пассажиров на заднем сиденье не было. Uber уже начал проверку инцидентов. На время проведения расследования сервис решил приостановить программу тестирования беспилотных такси в штате Аризона. Тестирование продолжится в Пенсильвании и Калифорнии.

ДТП может ухудшить и без того пошатнувшуюся репутацию компании, которая на протяжении нескольких месяцев пытается разрулить сексуальные скандалы, связанные с домогательствами. В феврале программистка Сьюзен Фаулер рассказала о невыносимых условиях работы в Uber, после чего компания пригласила бывшего генпрокурора США Эрика Холдера и еще одного юриста для расследования жалоб.

На днях подробностями деловой поездки поделилась бывшая сотрудница Uber Габи Холцварт, которая одно время встречалась с главой компании Трэвисом Калаником. Она рассказала, что руководство сервиса посещало караоке-бар с экскорт-услугами в Южной Корее.