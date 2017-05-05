Суд удовлетворил иск американки, заболевшей раком после использования косметики компании



Иллюстрация Facebook

Американской компании Johnson & Johnson в очередной раз придется выплатить компенсацию людям, связывающим появление у них онкологических заболеваний с постоянным использованием продукции J&J. На этот раз американке удалось отсудить у производителя косметики и средств гигиены 110 млн долларов, сообщает Reuters.

Суд американского города Сент-Луис обязал компанию Johnson & Johnson выплатить более 110 млн долларов женщине из Вирджинии, которая заявила, что после десятилетий использования гигиенических средств J&J у нее развилось онкологическое заболевание. В 2012 году у потерпевшей был диагностирован рак яичников, который затем распространился на печень. В настоящее время женщина проходит курс химиотерапии.

В J&J заявили, что сочувствуют женщине с раком яичников, но планируют подавать апелляцию. “Мы готовимся к дополнительным слушаниям в этом году, и мы продолжаем защищать безопасность нашей продукции”, - следует из заявления компании.

Сумма 110 млн долларов стала рекордной среди компенсаций, которую суды уже обязали Johnson & Johnson выплатить по аналогичным искам. Так, в феврале и мае прошлого года американский производитель косметики и гигиенических средств проиграл два дела, в рамках которых был обязан выплатить 72 и 55 млн долларов соответственно. В обоих случаях пострадавшие обвиняли компанию в том, что она не предупреждает потребителей о вероятности развития онкологических заболеваний из-за косметических продуктов на основе талька.