Соцсеть добавила новую функцию для использования при слабом освещении



Depositphotos

Twitter тестирует новую функцию «Night Mode» для веб-версии, позволяющую оптимизировать яркость экрана для комфортного использования сервиса в ночное время, сообщает 9to5google.

Кнопка «Night Mode» стала доступна в основном меню. Ночной режим делает фон темно-серым, а текст — светлым. Некоторые элементы интерфейса становятся красными или темно-бордовыми. Ночной режим включается по умолчанию и его можно отключить.

Напомним, что в апреле Twitter облегчил мобильную версию для экономии трафика и зарядки батареи. Тогда же у некоторых пользователей на Android приложение начало автоматически переходить в ночной режим.