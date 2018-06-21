Онлайн-кинотеатр вложит $3 млн собственных средств в разработку платформы MoviesChain

Онлайн-кинотеатр TVzavr принял решение развивать свой проект MoviesChain самостоятельно. Всего на токенизацию платформы планируется затратить около $ 3 млн. Привлекать сторонние инвестиции компания планирует уже с работающей блокчейн-платформой.

«Такой шаг более соответствует классическому венчурному подходу, к которому движется рынок ICO», — отметили в компании.

За последний год курс биткойна, эфириума и других ведущих криптовалют упал примерно на 60%, что объясняется увеличением количества мошеннических проектов в отрасли. Количество проектов, которым удалось привлечь минимальный капитал для старта бизнеса, составило всего 23%, в то время как в прошлом году их было 93%.

Ранее MoviesChain собирался привлечь с помощью ICO от $ 5 до $ 30 млн на токенизацию своего приложения. Сервис договорился о сотрудничестве с французскими Celluloid Dreams, Gaumont, Memento Films, SND, TF1 и итальянской Parche. Платформа работает, но платить за фильмы криптовалютой пока нельзя. Теперь компания намерена провести подключение блокчейн к платформе на собственные средства.

Следующий шаг компании — провести подключение блокчейн к платформе на собственные средства, а на ICO представить уже полностью готовую токенизированную платформу. Предварительные переговоры о вхождении в проект классических инвесторов ведутся.