Платформа MoviesСhain решит проблему посредников, напрямую связав производителей кинофильмов со зрителями

Онлайн-кинотеатр TVzavr, ставший резидентом «Сколково», представил новую технологическую платформу децентрализованной дистрибуции фильмов MoviesСhain. Это одно из первых решений для киноиндустрии, полностью построенных на технологии блокчейн, сообщают в компании.

Платформа MoviesСhain напрямую свяжет производителей кинофильмов со зрителями, сократив затраты первых на маркетинг и дистрибуцию. Фактически технология убирает из цепочки посредников, получающих сейчас до половины дохода от просмотра каждого кинофильма. Технология блокчейн обеспечит прозрачность расчетов с производителями видео, в числе которых могут быть независимые и локальные студии. Пользователи при покупке фильма будут точно знать, какой объем средств направлен автору, правообладателю и платформе.

Кроме того, платформа обеспечит надёжную защиту от пиратства, что важно не только для небольших производителей, но и для студий-мейджоров. В будущем это позволит значительно сократить время между премьерой в традиционных и онлайн-кинотеатрах, а, значит, повышать привлекательность последних.

«Для независимых продюсеров MoviesChainby TVzavr – это реальный шанс показать свой контент пользователям по всему миру, не прибегая к помощи сотни дистрибьюторов, в один клик. И тем же способом (в один клик) получить доход от просмотров. А для потребителя – это всё многообразие контента со всего мира (ранее недоступное), что делает платформу MoviesChain конкурентом таких гигантов как Netflix, Amazon. И, конечно, основа системы – защита всех возможных данных. Мы видим будущее за MoviesChain», – сообщила Елена Хлебникова, директор по контенту TVzavr.

«Процесс трансформация рынка традиционных медиа идёт давно, основным драйвером до некоторого момента являлось расширение интернет каналов, появление новых устройств и платформ для дистрибьюции. Новой сквозной технологией, создающей возможности, стал блокчейн (технология распределённого реестра). Именно MoviesChain является пилотом внедрения этой технологии в дистрибьюцию видео контента. По моему мнению, данный кейс может кардинально изменить рынок дистрибьюцииконтента, в том числе далеко за пределами России», – отмечает Алексей Каленчук, руководитель направления «Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации» IT кластера Фонда «Сколково».

MoviesСhain будет работать по платной модели, стоимость просмотра одного фильма составит примерно $1.50. Кроме того, можно будет приобрести внутреннюю валюту платформы – ZVR. Ее продажа будет запущена в апреле 2018 года, планируется продать токенов на сумму около 30 миллионов долларов. Держатели токенов будут иметь возможность поучаствовать в специально разработанной уникальной бонусной схеме.