Первым партнером телеканала стал «КиноПоиск»





Телеканал ТВ-3 и портал «КиноПоиск» запустили шоу «Быть или не быть», где зрители будут определять судьбу российских сериалов. Пилот отправится в производство, если «за» проголосуют 75% зрителей. Сейчас партнеры ведут переговоры о финансировании одного из проектов, сообщил «Коммерсанту» генпродюсер ТВ-3 Евгений Никишов.

Однако канал не собирается на этом останавливаться. В планах ТВ-3 снять еще десять пилотов и привлечь к их производству онлайн-кинотеатры. Соинвесторы сериалов могут рассчитывать на эксклюзивные права - качественный контент, который будет доступен только у них, позволит привлечь новых подписчиков. Несколько проектов уже обсуждается с «Амедиатекой», подтвердил гендиректор ТВ-3 Валерий Федорович и представитель «Амедиа ТВ».

Шоу «Быть или не быть» - детище продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. В рамках проекта будут показаны «Детки» Нигины Сайфуллаевой с Евгением Цыгановым, «Квартет» Анны Меликян с Александрой Бортич и Алексеем Серебряковым, «Призрак опера» Эмиля Никогосяна с Гариком Харламовым, «Любовницы» Николая Хомерики со Светланой Ходченковой и «Близкие» Петра Буслова с Владимиром Вдовиченковым.

Гости в студии будут голосовать с помощью специальных пультов, а телезрители - через SMS и мобильные приложения ТВ-3 и «КиноПоиска». В течение недели после каждого показа зрители могут отдать свой голос «за» или «против» на странице спецпроекта «Быть или не быть». «Пришло время поменять телевидение. Зрители уходят из телевизора в другие среды. Мы попробовали - сначала с «Гоголем» , а теперь с КиноПоиском - выйти за пределы эфира и провести всемирный эксперимент, на который до нас решался только сервис Amazon.com», - заявил Федорович.

Напомним, ТНТ свернул эксперимент с драматическими сериалами из-за размытия аудитории, которая привыкла к юмору в эфире. Драматические сериалы для взрослой аудитории не были приняты лояльными зрителями, а новые люди ими «явно не насыщались», объяснял гендиректор «ГПМ Развлекательное ТВ» Артур Джанибекян. Экспериментальные и дорогие проекты передали ТВ-3, среди них был Gogol, снятый «Средой» Александра Цекало, и продолжение «Чернобыля».