Банк России разработал «дорожную карту» для контроля работы онлайн-площадок по организации взаимного финансирования



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Центробанк разработал «дорожную карту» по развитию краудфандинга, которая будет контролировать работу онлайн-площадок по организации взаимного финансирования, сообщает «Коммерсант».

Документ уже утвердила рабочая группа во главе с руководителем службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаилом Мамутой. Сейчас в ЦБ готовятся к тестированию около 20 компаний, которые согласились проверить, как новые требования к их работе отразятся на рынке краудфандинга. В эксперименте участвуют Planeta.ru, Boomstarter.ru, «Альфа-поток», «Город денег», Loanberry, Finteca и другие крупные игроки.

«Весьма любопытная опция – это краудфандинг… Планируем, что в этом году мы постепенно будем переходить, постепенно, к мягкому регулированию, возможно, через модель «регуляторной песочницы», – сообщил Мамута.

Тестирование продлится до июня следующего года, за это время краудфандинговые площадки должны будут сформировать капитал в размере не менее 10 миллионов рублей, проанализировать финансовое состояние заемщиков, уточнить список инвесторов, разместить программное обеспечение на территории России, а также выполнить ряд других требований ЦБ. Затем банк в течение полугода примет закон о краудфандинге. По мнению регулятора, условием для перехода к регулированию может быть значительное увеличение масштаба краудфандинговых операций или появление существенных событий риска, таких как возникновение и быстрый рост негативных явлений, создающих угрозу потери гражданами средств.

Подобные площадки уже есть в США, Великобритании, Франции и Испании. Один из руководителей краудфандинговой платформы «Город денег» Юлиан Лазовский отмечает, что российские площадки куда менее успешны, чем их зарубежные аналоги. По его словам, реакция международных игроков на новые правила находится под «большим вопросом», поскольку российский рынок не является для них ключевым. По данным ЦБ, по состоянию на март 2017 года российский рынок краудфандинга составлял в 1-2 млрд рублей с перспективой быстрого роста. Мировой рынок по итогам 2015 года оценивался почти в $34,5 млрд,

Напомним, Центробанк приступил к наблюдению за деятельностью краудфандинговых площадок еще в 2015 году. На первом этапе проводилась оценка деятельности P2P-площадок; в четвертом квартале 2015 года в число оцениваемых компаний вошли крупные краудфандинговые площадки, включая инвестиционные. В июле этого года ЦБ обратился к руководителям российских краудфандинговых площадок с приглашением принять участие в добровольном мониторинге их деятельности.