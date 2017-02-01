На купюре в 200 рублей появится Севастополь, а в 2000 – Владивосток



Иллюстрация пресс-службы ЦБ РФ

Центральный банк РФ определился с символами, которые будут изображены на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Так, на купюре в 200 рублей появится Севастополь, а на купюре в 2000 – Владивосток. Новые купюры появятся в обращении к концу 2017 года.

«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области», - говорится в официальном пресс-релизе ЦБ РФ.

О том, что ЦБ РФ планирует ввести в обращение новые купюры, стало известно в апреле прошлого года. В частности, было принято решение выпустить купюры «промежуточным» номиналом в 200 и 2000 рублей.

Для того, чтобы определить дизайн новых купюр, Банк России запустил творческий конкурс, который проходил в течение года в два этапа. В рамках первого этапа, стартовавший в июне 2016 года, жителям страны предложили выбрать один географический объект и не более четырех связанных с ним символов, которые могли бы быть изображены на банкнотах.

На первый этап конкурса были выдвинуты более 5000 номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг-лист, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из лонг-листа были выбраны 10 финалистов.

Далее из 10 финалистов интернет пользователи и посетители Дня открытых дверей Банка России определили шорт-лист, первое место в котором занял Севастополь (428 018 голосов), второе – Казань (421 748 голосов). С минимальным отставанием от лидеров расположились ближайшие преследователи: Дальний Восток (415 895 голосов), Сочи (414 218 голосов) и Волгоград (413 644 голоса).

Финальное голосование прошло в октябре прошлого года в прямом эфире России-1, в нем приняли участие более 3 млн человек. В ходе голосования победу вырвали Дальний Восток и Севастополь, а Казань заняла лишь 3 место.