Их обяжут иметь в стране уполномоченные организации и работать только с российскими банками



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Центробанк намерен в следующем году ужесточить регулирование платежных систем. Их обяжут иметь в России уполномоченные организации и работать только с российскими банками, пишет РБК со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллу Бакину.

С начала 2018 года для платежных систем планируется ввести риск-ориентированный надзор. Чем крупнее и влиятельнее платежная система, тем «пристальнее и внимательнее» с ней будет взаимодействовать ЦБ. «Чем меньше платежная система, тем реже мы будем с ней контактировать», — сказала Бакина.

Кроме того, регулятор намерен ужесточить требования к иностранным системам перевода денежных средств. Планируется обязать иностранные системы иметь в России уполномоченную организацию и осуществлять деятельность только через российские банки. Эти изменения могут коснутся, например, системы переводов MoneyGram, которая занимается исключительно трансграничными переводами без открытия счета, используя российские банки как провайдеров.

Сейчас в реестр ЦБ входит 31 оператор платежной системы. Платежные системы уже разделены на три типа по значимости: социально значимые (среди них Visa, MasterCard, «Золотая корона»), национально значимые («Юнистрим») и системно значимые (НКО АО НРД). Системно и социально значимые платежные системы определяются исходя из объемов осуществляемых ими денежных переводов, национально значимые — это компании, которые контролируются государством.

Этой весной на рынок России вышла китайская платежная система Alipay, которая рассчитана преимущественно на китайских туристов, так как пользоваться ею могут только обладатели карт, эмитированных китайскими банками. Alipay заключила договор об эквайринге с банком «Русский стандарт», а позже — с ВТБ.