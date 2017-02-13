Оператор заплатил городскому департаменту рекламы и СМИ 1,33 млрд рублей по 5 договорам



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Оператор наружной рекламы ТРК, с которым департамент рекламы и СМИ Москвы ранее расторг договор из-за невыплат, перечислил городу 1,33 млрд рублей и сохранил право на эксплуатацию 939 рекламных мест. Компания пока смогла восстановить 5 из 8 договоров на размещение своих рекламных конструкций, сообщили газете «Коммерсант» в столичном департаменте.

Свои обязательства перед городским бюджетом ТРК выполнил с просрочкой в два месяца, оплата состоялась 7 февраля. Ранее оператор уже задерживал платежи по договорам: в декабре 2014 года он предоставлял городу вексель, по которому рассчитался через 3 месяца.

В департаменте заявили, что он «всегда настроен на конструктивный диалог с операторами и заинтересован как в исполнении бюджета за счет платежей операторов, так и в здоровой конкуренции в этой сфере".

По итогам тендеров 2013 и 2014 гг. ТРК получил около 1,5 тыс. рекламных мест в Москве. За их использование в течение 10 лет оператор обязался платить городу более 2,25 млрд рублей ежегодно. В силу невозможности установить щиты во всех выигранных местах из-за препятствий в городской инфраструктуре её платёж в 2017 году снизился до 1,9 млрд рублей. Однако ТРК не успел вовремя оплатить свои обязательства и в январе город расторг с компанией договор.