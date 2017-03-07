Столичное УФАС заинтересовало возобновление сотрудничества с оператором



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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве проверяет действия мэрии и оператора наружной рекламы ТРК, которые возобновили сотрудничество после частичного погашения долга. Регулятора интересует, соответствует ли их примирение антимонопольному законодательству и закону «О рекламе».

Муниципальные власти имеют право заключать договоры с операторами наружной рекламы только после проведения специальных конкурсных процедур. В случае с ТРК этого сделано не было, пишут «Ведомости». Если нарушения подтвердятся, ФАС может обязать департамент СМИ и рекламы аннулировать контракты с ТРК и объявить новые торги.

По итогам тендеров 2013 и 2014 годов ТРК получил около полторы тысячи рекламных мест в Москве. За их использование в течение 10 лет оператор обязался платить городу более 2,25 млрд рублей ежегодно. В силу невозможности установить щиты во всех выигранных местах его платёж в 2017 году снизился до 1,9 млрд рублей. Однако ТРК не смог вовремя оплатить свои обязательства, и в январе город расторг договор с компанией. В начале февраля ТРК перечислил в столичный бюджет 1,33 млрд рублей и сохранил право на эксплуатацию 939 рекламных мест. Партнеру удалось восстановить 5 из 8 контрактов на размещение рекламных конструкций.