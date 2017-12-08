По условиям договора, подрядчик должен самостоятельно демонтировать рекламу до конца 2017 года

Рекламный подрядчик Московского метрополитена, компания «Трейд Компани», должна самостоятельно демонтировать размещенную в метро рекламу до конца года, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Согласно условиям договора, демонтаж рекламы в метрополитене должна осуществить компания «Трейд Компании» самостоятельно в срок до 30 декабря 2017 года. После этой даты демонтировать рекламу будет сам метрополитен.

«На текущий момент размещение новой рекламы на территории метрополитена запрещено, сотрудники ООО «Трейд Компани» будут допускаться на инфраструктуру метро исключительно для проведения демонтажных работ. По состоянию на 7 декабря финансовое обеспечение рекламного договора ООО «Трейд Компани» не предоставлено», — заявили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, что 4 декабря контракт на размещение рекламы метрополитеном был расторгнут в одностороннем порядке, поскольку «Трейд Компани» не предоставила текущую банковскую гарантию. Это дает метрополитену основание с 12 декабря расторгнуть договор.

«Трейд Компани» является эксклюзивным рекламным подрядчиком в московском метро. В прошлом году компания выиграла тендер ГУПа более чем на 22 млрд руб. сроком на 10 лет.