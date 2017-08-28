Ограничения затронут в первую очередь студентов, отправляющихся в США с целью изучения языка



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Администрация США рассматривает возможность прекращения программ культурных обменов с другими странами и, возможно, введения ограничения визового режима, сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о туристических визах J-1, дающей временное право на работу в Соединенных Штатах с целью изучения языка. Сейчас над этим вопросом работают специально созданные межведомственные группы. Уточняется, что ограничения затронут в первую очередь тех, кто совмещает учебу с работой няни в американских семьях или вожатых в летних лагерях. Такая визовая поддержка оказывается более 100 тысячам иностранных учащихся каждое лето.

По мнению представителей администрации Трампа, введение этих ограничений рассматривается с целью соблюдения интересов американских граждан. Иностранцы зачастую злоупотребляют программой культурных обменов, нарушая крайние сроки нахождения на территории страны, что негативно сказывается на американском рынке занятости.

«На сегодняшний день визы J-1 продолжают выдаваться на том же уровне, как и в последние годы», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в данный момент приостановлена выдача неиммиграционных виз в российских регионах по причине ограничения числа сотрудников американского представительства, которого в ответ на американские санкции потребовал Кремль.