Ограничения сохранятся, пока действует режим сокращения штата дипмиссии



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С 23 августа посольство США приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах по причине ограничения числа сотрудников американского представительства, которого в ответ на американские санкции потребовал Кремль, сообщает «Интерфакс».

С 1 сентября все собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве. Процесс отмены собеседований, уже назначенных в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, начнется 21 августа. Прекращение выдачи виз в консульствах США в российских регионах может привести к увеличению срока оформления документов до полугода. Консульские сборы за визы будут действовать в течение года.

«Те заявители, которых это коснется, получат сообщение по электронной почте с номером телефона, по которому нужно будет связаться, чтобы перенести собеседование в посольстве США в Москве на более позднюю дату», — сообщают в американском посольстве. Также сообщается, что посольство США в Москве и три консульства в других городах России продолжат предоставлять регулярные и экстренные услуги гражданам США. Вместе с тем, часы приема могут измениться.

«Сейчас в Москве запись идет уже на ноябрь, но в связи с объявленным ограничением попасть на собеседование можно будет уже только в следующем году», — сообщает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По её мнению, отказ оформлять визы в американском консульстве во Владивостоке приведет к резкому снижению числа жителей Дальнего Востока и Приморья, выезжающих в США.

Напомним, в июне администрация Дональда Трампа ужесточила визовый режим США: была утверждена новая анкета. Теперь соискатели виз должны указывать аккаунты в соцсетях, адреса электронной почты и данные об истории поездок за последние 15 лет.