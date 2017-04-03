Подборка свежих рекламных роликов от российских рекламодателей и агентств



Скриншот видеоролика

Sostav представляет традиционный обзор свежих рекламных роликов, которые появились на экранах ТВ и в интернете за последний месяц. Смотрим, какие кампании агентства и рекламодатели успели запустить этой весной.

Клиент: Петровакс

Агентство: Possible Group

Креативный директор: Артем Филимонов

Режиссер-оператор: Михаил Гулков

Фармпроизводитель НПО Петровакс Фарм и агентство Possible Group запустили кинематографическую рекламную кампанию препарата от простуды и гриппа «Полиоксидоний» Для продвижения бренда креативщики решили снять настоящий трейлер фильма-катастрофы. Больные похожи на зомби, а эпидемия гриппа превращается в драматичный апокалипсис. Обзор на Sostav





Илья Исаев, продюсер, генеральный директор Spring Media

В Петровакс сейчас отличная команда маркетологов и эта кампания только первый результат. Скоро можно ожидать новые громкие работы. Не очень понятно, почему ролик и кампанию запустили лишь в середине сезона эпидемий, видимо торопились и это сказалось на качестве продакшена. В первую очередь вопросы к актерской игре.



Хотя замысел и сценарий отличный, ролик держит. В фармакологической индустрии не привыкли к экспериментам в рекламе, поэтому можно только поаплодировать смелости креативной команды. Чем больше провокационных работ увидят свет, тем лучше для развития индустрии.

Роман Пустовойт, руководитель стратегических проектов, IQ marketing

Мне было очень приятно увидеть этот ролик при подключении к Wi-Fi в метро. Некий непроверенный медиа-инсайт: трейлеры в рекламном блоке метро – это немногое, что вызывает интерес. И на общем фоне рекламы фармацевтических препаратов этот ролик действительно выделяется. Другое дело, что непонятно как, кроме названия, он связан с брендом? Можно ли было выпустить такой же ролик про Гриппферон? И в чем потребительские преимущества именно Полиоксиодония, кроме безусловно смелой бренд-команды?

Впрочем, в наше время, это тоже сильное преимущество.

Клиент: УТКОНОС

Агентство: Possible Group

Креативный директор: Артем Филимонов

Режиссер: Екатерина Телегина

Екатерина Телегина, режиссер фильмов «Елки 1914» и «Привычка расставаться», вместе с агентством Possible Group сняла серию роликов для интернет-магазина Утконос. Герои кампании вспоминают, что им нужно купить продукты в самых разных обстоятельствах.

«Надо не забыть домой купить! — частая фраза во многих российских семьях, в том числе и у моей. Под этой фразой всегда понимается поход в магазин, и правда в том, что возможность покупать молоко и пельмени онлайн сама по себе для многих россиян абсурд. Поэтому мы взяли реальные истории из жизни и добавили в них немного абсурда, показав мир, где люди вроде бы совершают те же самые покупки, но при этом делают это быстро и не отвлекаясь от дел», - рассказал о проекте Артем Филимонов, креативный директор Possible Group.

Клиент: «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NETBYNET)

Агентство: MOST Creative Club

Креативный директор: Михаил Герасимов

Режиссер: Андрей Шавкеро

Дочерняя компания «Мегафон», оператор фиксированной связи NETBYNET, запустила первую рекламную кампанию своего бренда Wifire, высокоскоростного домашнего интернета. Главная особенность роликов – съемка одним дублем. Через несколько секунд после «мотора» с помощью статистов приводится в движение одновременно десяток объектов на площадке. «Нам надоели заезженные сюжеты с надуманными метафорами и странными персонажами, которых играют приевшиеся звезды», - прокомментировал кампанию Михаил Герасимов, креативный директор MOST Creative Club. Обзор на Sostav

Клиент: AXE

Агентство: What if Semin

Black Star Mafia (Тимати, Мот и L`One) представила музыкальный клип на сингл «Найди свою силу». Клип стал частью рекламной кампании мужского бренда AXE. Хип-хоп исполнители снова и снова задают вопрос из легендарного фильма с Сергеем Бодровым: «В чем сила, брат?». Основатель лейбла подчеркивает, что для него настоящая сила – его Мафия. Артисты рассказывают о своих принципах и достижениях, а также советуют «выделяться цветными шнурками и выглядеть стильно, даже надев два пальто». Обзор на Sostav

Клиент: GSK Consumer Healthcare

Агентство: Saatchi & Saatchi Russia

Креативный директор: Юрий Полонский

Режиссер: Девон Диксон

Международная фармацевтическая компания GSK Consumer Healthcare и креативное агентство Saatchi&Saatchi Russia запустили кампанию «Слоненок» для бренда Виброцил, средства для лечения насморка у маленьких детей. Режиссером роликов выступил Девон Диксон, автор самых успешных роликов Pampers. «Команда родителей, работающая на этом проекте, провела не одну неделю над поиском детских инсайтов, которые помогли нам сделать максимально искренний ролик. Мы взяли правду из жизни малышей и их родителей и постарались рассказать ее в очень коротком формате»,- прокомментировал Юрий Полонский, креативный директор Saatchi&Saatchi Russia.

Клиент: БАРЬЕР

Агентство: Agency Paradigma ICOM

Креативный директор: Кирилл Латышев

Режиссер: Владимир Нефедов

Раньше постоянными героями рекламных кампаний фильтров Барьер были комики Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Но сегодня серию рекламных скетчей с участием звездной пары в эфире сменили ролики с зарисовками из повседневной жизни. Короткие сюжеты объединены новым слоганом бренда «Для наполненной жизни».

Клиент: Neffos

Агентство: BBDO Moscow

Креативный директор: Кожевников Сергей

Режиссер: Стив Фуллер

Дима Билан стал главным героем рекламной кампании новых смартфонов бренда Neffos: X1 и X1 Max. Команда BBDO Moscow разработала коммуникационную платформу и реализовала креативную концепцию «Neffos. Новый вызов». Снимать рекламный ролик доверили режиссеру Стиву Фуллеру, обладателю премии Эмми за заставку к сериалу «Mad men», а также оператору Михаилу Хасая, снявшему картину Федора Бондарчука «Притяжение».

Клиент: АО «Прогресс»

Агентство: DDB Russia

Креативный директор: Дарья Родчер

Режиссер: Andy Pearson

Бренд «ФрутоНяня» вместе с агентством DDB запустил новую рекламную кампанию. ТВ-ролик иллюстрирует, насколько сильно ребенок и его папа могут быть походи друг на друга: они одинаково жестикулируют, улыбаются, потягиваются – и сразу становится понятно, что перед нами папа и его сын или, как комментирует мама в ролике, «яблоко от яблони».

Клиент: ООО «Мон’дэлис Русь»

Агентство: Родная речь

Компания «Мон’дэлись Русь» и креативное агентство «Родная речь» (часть Leo Burnett Group Russia) разработали новую коммуникационную платформу для бренда «Юбилейное» и представили рекламный ролик «Женя и Женя». Авторы проекта хотели показать, что для счастья и праздничного настроения не нужны юбилеи и круглые даты: праздник можно устроить всегда.

Клиент: Райффайзенбанк

Агентство: Mullenlowe Moscow

Креативный директор: Пантелеев Михаил, Павел Ботев

Режиссер ТВ-роликов: Илья Соловьев

Режиссер онлайн-сериала: Лена Цодыковская

Креативная команда MullenLowe разработала концепцию новой рекламной кампании Райффайзенбанк-Онлайн. Агентство представило серию роликов для ТВ и мини-сериал для интернета. По задумке креативщиков простое приложение должно было решить сложные повседневные ситуации героев роликов.

ТВ

Интернет

Клиент: ИКЕА Россия

Агентство: Instinct

Креативный директор: Ярослав Орлов и Роман Фирайнер

Режиссер: Анна Меликян

Креативное агентство Instinct и ИКЕА запустили новую рекламную кампанию о том, как обустройство дома может перевернуть жизнь. Режиссером ролика стала Анна Меликян, известная кинокартинами «Про Любовь» и «Звезда».

Илья Исаев, продюсер, генеральный директор Spring Media

В отличие от Запада, на российском рекламном рынке пока не очень принято приглашать топовых кинорежиссеров для съемки рекламы. Тем интереснее посмотреть на работу Меликян для ИКЕА. То, что Анна отлично снимает кино про любовь, все знают. Но в рекламе пространства для творчества гораздо меньше, особенно если идет речь о крупном бренде со сложившимся имиджем и стилем в видеорекламе. Получилось, по-моему неплохо. Узнается и ИКЕА, и Меликян. Известность режиссера по идее может создать дополнительный PR-эффект в продвижении продукта. Жаль, что этим инструментом пока у нас не очень научились пользоваться.





Роман Пустовойт, руководитель стратегических проектов, IQ marketing