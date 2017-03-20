Дочерняя компания «Мегафон» NETBYNET запустила первую ТВ-кампанию

Дочерняя компания «Мегафон», оператор фиксированной связи NETBYNET, запускает первую рекламную кампанию своего бренда Wifire, высокоскоростного домашнего интернета.

Для бренда это первая полугодовая рекламная кампания федерального уровня с охватом регионального ТВ и digital-каналов, включая социальные сети, которая стартует с марта. Для разработки и проведения кампании было выбрано агентство MOST Creative Club, которое уже разрабатывало концепцию обновленного бренда Wifire и сотрудничают с телеком-оператором с 2015 года.

В этот раз перед агентством стояла задача увеличить узнаваемость бренда Wifire, повысить знание о продуктах компании и создать видеоролик, отличающийся от конкурентов, который запомнится и заинтересует целевую аудиторию продукта - преимущественно мужчины (70%) со средним или высоким доходом в возрасте от 26 до 35 лет.

Идея родилась сразу и другие варианты не рассматривались, сценарий видеоролика отражал главный месседж компании – простота и открытость.

В ТВ-блок кампании входит 15-секундный ролик, который снимался в Москве в одну смену. Сюжет ролика построен на разрушении популярного рекламного приёма, который обычно используют в рекламе домашнего интернета: высокоскоростной доступ в виде гоночного болида.

Главная особенность – съемка одним дублем. Через несколько секунд после «мотора» с помощью статистов приводится в движение одновременно десяток объектов на площадке. Видно, что для такого эффекта были разработаны декорации, которые выглядят по-разному при смене освещения: в первые секунды ролика гоночный болид производит впечатление реального, а через мгновение зритель замечает, что это фанерная декорация.

В течение проведения рекламной кампании будут сниматься новые видеоролики в рамках креативной стратегии и буду адаптироваться под разные медиа и digital-каналы.

Роман Лещенко, ex-директор департамента по продуктам и маркетингу NETBYNET



Это был интересный опыт творческой работы. 15-секундный ролик, который увидят наши клиенты – это многочасовые обсуждения, мозговые штурмы и больше 12 часов на съемочной площадке в режиме нон-стоп. Огромный труд большой команды! Мне нравится результат - ролик получился ярким, простым и понятным в своей коммуникации.







Лина Гатиятуллина, начальник отдела маркетинга компании NETBYNET



Нам нравится, как наш яркий бренд выражен в рекламе – нестандартно, с юмором. Сюжеты роликов построены на разрушении рекламных шаблонов – так мы хотим рассказать нашим клиентам: не нужны рекламные уловки, когда есть действительно выгодное предложение.







Михаил Герасимов, креативный директор MOST Creative Club



Нам надоели заезженные сюжеты с надуманными метафорами и странными персонажами, которых играют приевшиеся звезды. И мы решили сказать прямо, что мы обо всем этом думаем и что можем предложить. Эта концепция отвечает духу бренда: мы говорим прямо и по делу, с юмором и без чепухи.



Состав творческой группы:

«Нэт Бай Нэт Холдинг» (NETBYNET) (клиент)

Лещенко Роман – ex-директор департамента по продуктам и маркетингу

Гатиятуллина Лина – начальник отдела маркетинга

MOST Creative Club (креатив)

Андрей Шавкеро – режиссер

Евгений Козлов - оператор

Радик Рахимов – креативный продюсер

Михаил Герасимов – креативный директор

Павел Мишкин – копирайтер

Роман Беляков – копирайтер

Даниил Филин – директор агентства

Spotmakers (продакшн)

Михаил Маризов - CEO

Дмитрий Забзеев - продюсер

Мария Пасечник - арт директор

Артем Зиновьев - звукорежиссер

Руслан Фахретдинов, Ярослав Беспалов, Дмитрий Булейко - CG