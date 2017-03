Хип-хоп команда вместе с брендом AXE призывает выделяться яркими шнурками



Скриншот видеоролика

Black Star Mafia представила музыкальный клип на сингл «Найди свою силу». В последний раз таким составом (Тимати, Мот и L`One) хип-хоп команда записывалась в 2003 году. В новом треке исполнители призывают поклонников не бояться выражать свою индивидуальность. Клип стал частью рекламной кампании мужского бренда AXE.

В новом клипе Black Star Mafia собрался «золотой состав группировки»: Тимати, Мот и L`One. Новый трек, «Найди свою силу», вышел при поддержке мужского бренда AXE. Хип-хоп исполнители снова и снова задают вопрос из легендарного фильма с Сергеем Бодровым: «В чем сила, брат?». Основатель лейбла подчеркивает, что для него настоящая сила – его Мафия. Артисты рассказывают о своих принципах и достижениях, а также советуют «выделяться цветными шнурками и выглядеть стильно, даже надев два пальто». Кроме участников команды Black Star Mafia в клипе снялся хип-хоп исполнитель Джимми Две Куртки.

На протяжении более 30 лет мужской бренд AXE активно продвигал культ мужской сексуальности и рассказывал о силе «AXE эффекта», который притягивает девушек как магнит. За свои кампании бренд не раз обвинялся в сексизме. Но сегодня AXE предлагает радикально новую стратегическую платформу «Find your Magic» («Найди свою силу») и объявляет войну маскулинным стереотипам об идеалах привлекательности.

Выбор новой стратегии AXE обусловлен результатами исследований, проведенных в 10 странах: современный мужчина чувствует себя неуверенно из-за собственного несоответствия навязанному образу настоящего «идеального» мужчины. В то же время 9 из 10 женщин заявляют, что их больше привлекают мужчины, которые, оставаясь собой, чувствуют себя комфортно.

Креативная концепция новой философии бренда создана рекламным агентством What if Semin, агентство R&I (группа компаний RCG) оказывает PR-поддержку кампании, а за Digital-продвижение отвечает агентство I will.

«Основной концепцией позиционирования бренда AXE всегда была идея мужской привлекательности», — говорит старший бренд-менеджер AXE Кирилл Бардашев, — «И после многолетних исследований мы точно знаем, что ничто не делает мужчину более привлекательным, чем его уникальность. Его сильные стороны, его слабости, его индивидуальность, и прежде всего — способность правильно выражать себя. Мы призываем забыть о попытках приблизиться к несуществующему глянцевому идеалу и найти в себе силы просто быть собой!».